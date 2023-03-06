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56 минут назад

Появились кадры аварийной посадки Ми-8 в российском регионе

Lenta.ru

В сети появились кадры аварийной посадки вертолета Ми-8 под Воронежем. Соответствующий видеоролик опубликовал Telegram-канал «112».

Появились кадры аварийной посадки Ми-8 в российском регионе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадрах видно, как воздушное судно задевает линию электропередач, после чего совершает длинный разворот и зависает на месте, чтобы совершить посадку.

Об аварийной посадке вертолета Ми-8 в российском регионе стало известно 6 марта. Информация о пострадавших не поступала. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заверил, что угрозы жизни и здоровью гражданскому населению нет.

Позднее появилась информация о том, что вертолет при посадке повредил линию электропередач. Гусев подчеркнул, что работа ЛЭП уже восстановлена, на место инцидента прибыли сотрудники аварийных служб.

Армия,Александр Гусев,
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