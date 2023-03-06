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1 час назад

В ДНР сообщили, что в Артемовске остается около 10 тысяч бойцов ВСУ

Парламентская газетаиещё 2

В городе Артемовске, находящемся в оперативном окружении Вооруженных сил России, остается около десяти тысяч украинских военных. Об этом рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире телеканала «Россия».

В ДНР сообщили, что в Артемовске остается 10 тысяч бойцов ВСУ
Фото: ТАССТАСС

По его словам, сейчас все подъезды к городу контролируются российскими войсками, поэтому доставка боеприпасов и подвоз военных представляют проблемы для вооруженных сил Украины.

«Сейчас в Артемовске остается достаточно большой гарнизон — это около десяти тысяч человек, возможно, несколько больше. Некоторые части покинули его, некоторые части пытаются покидать его. При этом наша артиллерия старается их достать», — сказал он.

Гагин допустил вероятность прорыва украинских военных в Артемовск для доставки боеприпасов или прорыва из города, чтобы добраться до Часова Яра.

Как писала «Парламентская газета», основатель частной военной компании «Вагнер» на прошлой неделе заявил, что силы его ЧВК фактически полностью окружили город, из населенного пункта осталась одна дорога. По его словам, клещи вокруг Артемовска сжимаются, поэтому он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав его вывести оставшиеся подразделения ВСУ из Артемовска.

Армия,СВО,Ян Гагин,Владимир Зеленский,
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