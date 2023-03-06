В ДНР сообщили, что в Артемовске остается 10 тысяч бойцов ВСУ

В городе Артемовске, находящемся в оперативном окружении Вооруженных сил России, остается около десяти тысяч украинских военных. Об этом рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире телеканала «Россия».

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По его словам, сейчас все подъезды к городу контролируются российскими войсками, поэтому доставка боеприпасов и подвоз военных представляют проблемы для вооруженных сил Украины.

«Сейчас в Артемовске остается достаточно большой гарнизон — это около десяти тысяч человек, возможно, несколько больше. Некоторые части покинули его, некоторые части пытаются покидать его. При этом наша артиллерия старается их достать», — сказал он.

Гагин допустил вероятность прорыва украинских военных в Артемовск для доставки боеприпасов или прорыва из города, чтобы добраться до Часова Яра.