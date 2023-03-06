В Великобритании допустили задержки поставок помощи для Украины

Международный фонд помощи Украине, возглавляемый Великобританией, работает с задержками из-за бюрократических проблем с торгами и закупками вооружений для Вооруженных сил Украины (ВСУ), новый пакет военной помощи может не прибыть в страну до лета. О возникших проблемах сообщает газета Guardian.

«Фонд помощи в размере 520 миллионов фунтов стерлингов (625 миллионов долларов), созданный [в августе 2022 года] для закупок оружия для Украины, страдает от задержек: на данный момент выделено лишь 200 миллионов фунтов», — говорится в публикации.

Сообщается, что из-за бюрократии остальная часть средств будет использована лишь ближе к лету, что делает невозможным быстрое и своевременное получение вооружения и необходимого для ВСУ оборудования.