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29 минут назад

В Великобритании допустили задержки поставок помощи для Украины

Lenta.ru

Международный фонд помощи Украине, возглавляемый Великобританией, работает с задержками из-за бюрократических проблем с торгами и закупками вооружений для Вооруженных сил Украины (ВСУ), новый пакет военной помощи может не прибыть в страну до лета. О возникших проблемах сообщает газета Guardian.

В Великобритании допустили задержки поставок помощи для Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Фонд помощи в размере 520 миллионов фунтов стерлингов (625 миллионов долларов), созданный [в августе 2022 года] для закупок оружия для Украины, страдает от задержек: на данный момент выделено лишь 200 миллионов фунтов», — говорится в публикации.

Сообщается, что из-за бюрократии остальная часть средств будет использована лишь ближе к лету, что делает невозможным быстрое и своевременное получение вооружения и необходимого для ВСУ оборудования.

Ранее газета El Pais со ссылкой на план по стимулированию поставок Киеву сообщила, что Брюссель решил подключить к закупкам оружия для Украины страны, не входящие в Европейский союз. Уточняется, что нововведение необходимо, чтобы придать больший потенциал европейской оборонной промышленности, которая «сталкивается с проблемой рационализации производства».

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