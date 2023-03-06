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23 минуты назад

Иран заявил, что не нуждается в покупке российских ЗРК С-400

ТАССиещё 1

Иран обладает необходимыми запасами оборонительного вооружения и в настоящее время не нуждается в покупке российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом заявил в понедельник министр обороны и логистики вооруженных сил исламской республики Мохаммад Реза Аштияни.

Иран заявил, что не нуждается в покупке российских ЗРК С-400
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Россия - одна из стран, с которой мы поддерживаем отношения на высоком уровне. Тем не менее мы достигли самообеспечения оборонительным вооружением. Если будет необходимо закупить его, мы это сделаем, но в данный момент нам не нужно другое оружие", - заявил министр, отвечая на вопрос о возможности покупки С-400. Его слова приводит агентство Tasnim.

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