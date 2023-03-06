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45 минут назад

Зеленский ввел в состав ставки главнокомандующего первого замминистра обороны Павлюка

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав ставки главнокомандующего первого заместителя министра обороны Украины Александра Павлюка. Это следует из его указа, опубликованного на сайте офиса президента Украины.

Зеленский расширил состав ставки главнокомандующего
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Согласно статье 8 закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю... ввести в персональный состав ставки верховного главнокомандующего Павлюка Александра Алексеевича - первого заместителя министра обороны Украины", - говорится в тексте указа.

В феврале Зеленский ввел в состав ставки главу Службы безопасности Украины Василия Малюка и министра внутренних дел Игоря Клименко.

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Ставка Верховного главнокомандующего является высшим органом управления войсками, а также правоохранительными службами и агентствами Украины. Она была сформирована указом украинского президента от 24 февраля 2022 года после начала специальной военной операции для оптимизации управления и координирования действий армии, правоохранительных органов и прочих органов власти.

Армия,В мире,СВО,Василий Малюк,Александр Павлюк,Игорь Клименко,Владимир Зеленский,СБУ,
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