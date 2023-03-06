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1 час назад

Появились кадры боя российских морпехов от первого лица под Угледаром

Lenta.ru

Кадры боя военнослужащих 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) России под Угледаром опубликовал Telegram-канал «Тихоокеанский флот» (не являющийся официальным каналом объединения Военно-морского флота РФ — прим. «Ленты.ру»).

На видео российские матросы держат позиции в одном из домов в районе южных дач под Угледаром. Вскоре морпех с позывным Фима замечает украинского солдата рядом со зданием через дорогу и открывает по нему огонь. «Готов», — резюмирует он.

«Наблюдаю движение на первом этаже 14-го дома, возможно пулемет. Как принял?» — вскоре раздается из рации бойца. Ему отвечает другой российский морпех, указывая, что по зданию готовится удар.

«Надо идти. Вариантов нет», — подытожил Фима перед выходом подразделения российских бойцов из дома.

Ранее появились кадры удара российской артиллерии по украинским солдатам в Артемовске (украинское название Бахмут). Видео было снято военнослужащими 93-й бригады Вооруженных сил Украины, которые во время обстрела находились в квартире многоэтажного здания.

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