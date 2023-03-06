СМИ: Болгария поставила Киеву оружие на $1 млрд

Киев за два года получил от Болгарии вооружения общей стоимостью более $1 млрд. Они были поставлены через третьи страны, сообщает ТАСС со ссылкой на расследование портала EURActiv.

Отмечается, что «косвенную» продажу оружия и боеприпасов осуществляли еще до того, как началась специальная военная операция. Бывший депутат Народного собрания Болгарии Велизар Шаламанов подчеркнул, что прямой продажи нет из-за наличия практики реализации сделок через зарубежные программы. Он уточнил, что именно Великобритания, Польша и США финансируют поставки болгарских вооружений.

В прошлом году болгарская оружейная промышленность зафиксировала рекордный объем продаж продукции в другие страны. Речь идет о Польше и Румынии. Оттуда, как утверждалось, вооружения отправляли на украинскую территорию.

Ранее о поставках оружия высказались в Сербии. Президент страны Александр Вучич заявил, что государство не направляет его ни Киеву, ни России. До этого Telegram-канал Mash сообщил о поставках Киеву 3500 ракет для реактивных систем залпового огня «Град». Поставщиком назвали сербскую оборонную компанию Krušik.