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1 час назад

СМИ: Болгария поставила Киеву оружие на $1 млрд

Лера Букина

Киев за два года получил от Болгарии вооружения общей стоимостью более $1 млрд. Они были поставлены через третьи страны, сообщает ТАСС со ссылкой на расследование портала EURActiv.

СМИ: Болгария поставила Киеву оружие на $1 млрд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что «косвенную» продажу оружия и боеприпасов осуществляли еще до того, как началась специальная военная операция. Бывший депутат Народного собрания Болгарии Велизар Шаламанов подчеркнул, что прямой продажи нет из-за наличия практики реализации сделок через зарубежные программы. Он уточнил, что именно Великобритания, Польша и США финансируют поставки болгарских вооружений.

В прошлом году болгарская оружейная промышленность зафиксировала рекордный объем продаж продукции в другие страны. Речь идет о Польше и Румынии. Оттуда, как утверждалось, вооружения отправляли на украинскую территорию.

Ранее о поставках оружия высказались в Сербии. Президент страны Александр Вучич заявил, что государство не направляет его ни Киеву, ни России. До этого Telegram-канал Mash сообщил о поставках Киеву 3500 ракет для реактивных систем залпового огня «Град». Поставщиком назвали сербскую оборонную компанию Krušik.

Президент РФ Владимир Путин во время президентского послания Федеральному собранию заявил о планах страны дать решительный ответ на поставку дальнобойного оружия Киеву западными странами.

Армия,Александр Вучич,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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