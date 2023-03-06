Стало известно о скором прибытии французских колесных танков на Украину

Первая партия французских колесных танков AMX-10 RC в ближайшие дни прибудет на украинскую территорию и поступят в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава генеральной дирекции по вооружениям (DGA) при Минобороны Франции Эмманюэль Шива в эфире телеканала BFM.

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«Франция [ранее] анонсировала поставки легких танков AMX. Они в процессе», — заявил представитель Минобороны, добавив, что их прибытие ожидается со дня на день.

18 февраля министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Париж ускорил производство вооружений, в связи с чем Киев может рассчитывать на скорые поставки дополнительных самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.