Евросоюз хочет подключить страны, не являющиеся членами ЕС к покупке вооружения для Украины. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылку на газету Pais.
Согласно плану для стимулирования поставок киевскому режиму, Брюссель намерен присоединить другие страны, чтобы придать закупкам большую значимость. В частности, речь идет о Норвегии.
Ранее сообщалось, что Брюссель призывает государства-члены ЕС «немедленно» направить на Украину боеприпасы «из своих арсеналов или в ожидании заказов», особенно дальнобойную артиллерию (гаубицы) калибра 155 мм.
Кроме того, для поощрения и ускорения поставок в Киев, который столкнулся с серьезным недостатком снарядов, Европейская комиссия планирует выделить 1 млрд евро на погашение этих пожертвований и на совместную закупку боеприпасов через пакет поддержки.