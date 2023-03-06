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34 минуты назад

Брюссель решил подключить не входящие в ЕС страны к закупкам оружия для Украины

Елена Прошина

Евросоюз хочет подключить страны, не являющиеся членами ЕС к покупке вооружения для Украины. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылку на газету Pais.

Брюссель решил подключить не входящие в ЕС страны к закупкам оружия для Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно плану для стимулирования поставок киевскому режиму, Брюссель намерен присоединить другие страны, чтобы придать закупкам большую значимость. В частности, речь идет о Норвегии.

Ранее сообщалось, что Брюссель призывает государства-члены ЕС «немедленно» направить на Украину боеприпасы «из своих арсеналов или в ожидании заказов», особенно дальнобойную артиллерию (гаубицы) калибра 155 мм.

Кроме того, для поощрения и ускорения поставок в Киев, который столкнулся с серьезным недостатком снарядов, Европейская комиссия планирует выделить 1 млрд евро на погашение этих пожертвований и на совместную закупку боеприпасов через пакет поддержки.

Армия,Еврокомиссия,ЕС,
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