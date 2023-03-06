Брюссель решил подключить не входящие в ЕС страны к закупкам оружия для Украины

Евросоюз хочет подключить страны, не являющиеся членами ЕС к покупке вооружения для Украины. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылку на газету Pais.

Согласно плану для стимулирования поставок киевскому режиму, Брюссель намерен присоединить другие страны, чтобы придать закупкам большую значимость. В частности, речь идет о Норвегии.

Ранее сообщалось, что Брюссель призывает государства-члены ЕС «немедленно» направить на Украину боеприпасы «из своих арсеналов или в ожидании заказов», особенно дальнобойную артиллерию (гаубицы) калибра 155 мм.