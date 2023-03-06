ЕС решил подключить к закупкам оружия для Украины не входящие в союз страны

Брюссель решил подключить к закупкам оружия для Украины страны, не входящие в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает газета Pais со ссылкой на план для стимулирования поставок Киеву.

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Это решение необходимо, чтобы придать больший потенциал европейской оборонной промышленности, которая «сталкивается с проблемой рационализации производства».

«Предложение сосредоточено в первую очередь на 155-миллиметровой дальнобойной артиллерии, но следующей актуальной главой будет поставка Киеву 120-миллиметровых боеприпасов для минометов», — сказано в публикации.

Также Еврокомиссия намерена сделать передачу вооружений Киеву более привлекательной. Предлагается новая схема, согласно которой странам будет выплачиваться до 90 процентов боеприпасов, которые они отправляют украинской стороне.