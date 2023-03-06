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1 час назад

ЕС решил подключить к закупкам оружия для Украины не входящие в союз страны

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Брюссель решил подключить к закупкам оружия для Украины страны, не входящие в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает газета Pais со ссылкой на план для стимулирования поставок Киеву.

ЕС решил подключить к закупкам оружия для Украины не входящие в союз страны
Фото: ТАССТАСС

Это решение необходимо, чтобы придать больший потенциал европейской оборонной промышленности, которая «сталкивается с проблемой рационализации производства».

«Предложение сосредоточено в первую очередь на 155-миллиметровой дальнобойной артиллерии, но следующей актуальной главой будет поставка Киеву 120-миллиметровых боеприпасов для минометов», — сказано в публикации.

Также Еврокомиссия намерена сделать передачу вооружений Киеву более привлекательной. Предлагается новая схема, согласно которой странам будет выплачиваться до 90 процентов боеприпасов, которые они отправляют украинской стороне.

Ранее стало известно, что Южная Корея заработала миллиарды на поставках оружия во время конфликта на Украине. Отмечается, что в прошлом году экспорт вооружений из Южной Кореи вырос на 140 процентов — до 17,3 миллиарда долларов. В эту сумму входит сделка на сумму 12,4 миллиарда долларов с Польшей, которую издание называет одним из ближайших союзников Украины. Сеул договорился поставить Варшаве танки, гаубицы, истребители и реактивные системы залпового огня.

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