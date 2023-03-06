Попытки ВСУ покинуть окруженный Артемовск попали на видео

«Сейчас противник бросил все силы на сохранение коридора из Артемовска <...> По сути, впереди решающий этап битвы за этот рубеж обороны врага. И теперь вопрос, пожертвует ли киевский режим в очередной раз личным составом или все же командование попытается вывести подразделения из котла», — задался вопросом военкор.