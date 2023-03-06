Попытки ВСУ покинуть окруженный Артемовск попали на видео

Российские войска продолжают наносить удары по колоннам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются покинуть окруженный Артемовск. Видеозапись репортажа военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного опубликована в его Telegram-канале.
На опубликованных кадрах видно как минимум четыре отступающие боевые машины пехоты (БМП) ВСУ, по которым бьет российская артиллерия при корректировке с квадрокоптеров.
«Сейчас противник бросил все силы на сохранение коридора из Артемовска <...> По сути, впереди решающий этап битвы за этот рубеж обороны врага. И теперь вопрос, пожертвует ли киевский режим в очередной раз личным составом или все же командование попытается вывести подразделения из котла», — задался вопросом военкор.
Ранее стало известно, что ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. По информации издания, причиной пререканий стало то, что президент и главнокомандующий имеют «принципиально разные взгляды» на происходящее.