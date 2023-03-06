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43 минуты назад

"Ъ": в России планируют закупить суда за рубежом на 150 млрд рублей

Газета.Ru

Объем программы государственных субсидий на пополнение российского флота для проведения внешнеторговых операций в период до 2034 года составит 70 млрд рублей. При помощи субсидий планируется закупить 85 судов на 150 млрд рублей за рубежом. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения проекта.

В России планируют закупить суда за рубежом на 150 млрд рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В первую очередь планируется закупить балкеры, которых в России почти нет, — 60 судов — 12 из них будут размера Capesize (крупнейшие сухогрузы, которые из-за размера не могут пересечь Суэцкий и Панамский каналы. — «Газета.Ru»).

У России появился целый теневой флот нефтяных танкеров

Также планируется закупить семь многоцелевых судов, семь-девять контейнеровозов и 15 танкеров. Один из собеседников газеты заявил, что речь не идет о нефтяных танкерах.

Ранее телеканал CNN сообщал, что таинственный флот из 600 танкеров помогает России перевозить нефть по всему миру в условиях санкций Запада.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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