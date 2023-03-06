Минобороны показало на видео штурм здания ВСУ подразделениями ВДВ

«Подойдя к зданию под плотной дымовой завесой, десантники забросали гранатами отстреливающихся боевиков, ворвались в здание и завершили их уничтожение с помощью стрелкового оружия». — сообщили в Минобороны.

Там добавили, что во время штурма бойцам ВДВ удалось уничтожить шесть украинских военнослужащих, с российской стороны, по данным Минобороны, потерь нет.