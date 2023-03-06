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28 минут назад

Минобороны показало на видео штурм здания ВСУ подразделениями ВДВ

Lenta.ruиещё 1

Минобороны России показало кадры штурма Воздушно-десантными войсками здания, где находились Вооруженные силы Украины (ВСУ). Видеозапись ведомство опубликовало в Telegram-канале.

«Подойдя к зданию под плотной дымовой завесой, десантники забросали гранатами отстреливающихся боевиков, ворвались в здание и завершили их уничтожение с помощью стрелкового оружия». — сообщили в Минобороны.

Там добавили, что во время штурма бойцам ВДВ удалось уничтожить шесть украинских военнослужащих, с российской стороны, по данным Минобороны, потерь нет.

В России представили ответ HIMARS

Ранее оборонное ведомство опубликовало кадры, на которых показано, как мобилизованные в Рязанской области отработали штурм здания в экстремальных условиях.

Армия,Видео,Минобороны России,
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