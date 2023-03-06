Bild: ситуация вокруг Артемовска вызвала споры между Зеленским и Залужным

Ситуация вокруг Артемовска (украинское название - Бахмут) вызвала разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным. Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой источники.

По данным издания, у Зеленского и Залужного даже возникли пререкания по ситуации в Артемовске.

"Залужный еще несколько недель назад по тактическим соображениям рекомендовал подумать об отступлении из Бахмута", - говорится в статье.

Однако в правительстве Украины считают, что важно удерживать город. При этом, по данным одного из военных аналитиков, украинские военнослужащие разделают позицию Залужного, так как не понимают, с какой целью необходимо оборонять Артемовск.