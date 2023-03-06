В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
25 минут назад

Bild: ситуация вокруг Артемовска вызвала споры между Зеленским и Залужным

Газета.Ruиещё 1

Ситуация вокруг Артемовска (украинское название - Бахмут) вызвала разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным. Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой источники.

Bild: ситуация вокруг Артемовска вызвала споры между Зеленским и Залужным
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным издания, у Зеленского и Залужного даже возникли пререкания по ситуации в Артемовске.

"Залужный еще несколько недель назад по тактическим соображениям рекомендовал подумать об отступлении из Бахмута", - говорится в статье.

Однако в правительстве Украины считают, что важно удерживать город. При этом, по данным одного из военных аналитиков, украинские военнослужащие разделают позицию Залужного, так как не понимают, с какой целью необходимо оборонять Артемовск.

По сведениям газеты, украинские солдаты полагают, что отступление должно было произойти еще давно, а если город окружат, то будет катастрофа. Накануне газета The Wall Street Journal, ссылаясь на украинских офицеров, написала, что в последние месяцы в районе Артемовска были разгромлены несколько самых подготовленных подразделений Вооруженных сил Украины.

Армия,Валерий Залужный,Владимир Зеленский,Правительство Украины,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий