Япония выразила обеспокоенность повышением оборонного бюджета Китая

Планы Китая увеличить оборонный бюджет и в целом расширение военной активности страны в регионе вызывает серьезную обеспокоенность у Японии и ее союзников. Такое мнение выразил в понедельник на регулярной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

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"Китай последовательно и большими темпами повышает оборонные расходы, активно усиливает свою военную мощь без должной прозрачности этих действий. Такие действия Китая являются предметом огромной обеспокоенности нашей страны и всего международного сообщества", - отметил он. Мацуно в очередной раз подверг критике действия КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, подчеркнув, что военная активность Пекина в регионе является вызовом невиданного до сих пор уровня, на который Японии необходимо отвечать совместно с союзными странами.

В минувшее воскресенье на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 14-го созыва был опубликован проект бюджета КНР на этот год. В нем, в частности, отмечается, что Китай намерен увеличить оборонный бюджет на 7,2%, до 1,553 трлн юаней (около $224,85 млрд). При этом в долларовом выражении этот показатель меньше прошлогоднего значения на 1,8%.