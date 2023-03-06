В России разработают бронированную тактическую одежду для военнослужащих

В России разрабатывают универсальную боевую экипировку, которая перенесет часть бронезащиты на одежду военных. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщил гендиректор предприятия-разработчика данной экипировки — научно-производственной специальной фирмы «Штурм» Владимир Дробяк.
— В нем мы попытались создать многослойную систему защиты военнослужащего за счет переноса части защитных свойств бронежилета на элементы тактической одежды и снаряжения, — пояснил он.
Дробяк добавил, что для повышения безопасности и эффективности военнослужащих в бою важно создать унифицированную тактическую одежду, а повседневная форма бойцов на данный момент функционально предназначена для выполнения совершенно других служебных задач, передает РИА Новости.
В начале февраля в Минобороны РФ сообщили, что для военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине, разработали новую форму. Она включает в себя несколько видов ботинок, утепленные резиновые сапоги, а также комплект летней, ветроводозащитной, демисезонной и зимней полевой формы одежды.