В России разработают бронированную тактическую одежду для военнослужащих

В России разрабатывают универсальную боевую экипировку, которая перенесет часть бронезащиты на одежду военных. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщил гендиректор предприятия-разработчика данной экипировки — научно-производственной специальной фирмы «Штурм» Владимир Дробяк.

Фото: Минобороны РФ Минобороны РФ

— В нем мы попытались создать многослойную систему защиты военнослужащего за счет переноса части защитных свойств бронежилета на элементы тактической одежды и снаряжения, — пояснил он.

Дробяк добавил, что для повышения безопасности и эффективности военнослужащих в бою важно создать унифицированную тактическую одежду, а повседневная форма бойцов на данный момент функционально предназначена для выполнения совершенно других служебных задач, передает РИА Новости.