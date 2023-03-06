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59 минут назад

В России разработают бронированную тактическую одежду для военнослужащих

Вечерняя Москва

В России разрабатывают универсальную боевую экипировку, которая перенесет часть бронезащиты на одежду военных. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщил гендиректор предприятия-разработчика данной экипировки — научно-производственной специальной фирмы «Штурм» Владимир Дробяк.

В России разработают бронированную тактическую одежду для военнослужащих
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

— В нем мы попытались создать многослойную систему защиты военнослужащего за счет переноса части защитных свойств бронежилета на элементы тактической одежды и снаряжения, — пояснил он.

Дробяк добавил, что для повышения безопасности и эффективности военнослужащих в бою важно создать унифицированную тактическую одежду, а повседневная форма бойцов на данный момент функционально предназначена для выполнения совершенно других служебных задач, передает РИА Новости.

В начале февраля в Минобороны РФ сообщили, что для военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине, разработали новую форму. Она включает в себя несколько видов ботинок, утепленные резиновые сапоги, а также комплект летней, ветроводозащитной, демисезонной и зимней полевой формы одежды.

Армия,Минобороны России,
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