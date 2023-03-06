В Киеве и на востоке Украины отменили воздушную тревогу

Воздушная тревога, которая была объявлена в Киеве, отменена. Это следует из данных официального ресурса оповещения граждан. Кроме того, ее также отменили и в нескольких областях на востоке Украины.

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Ранее в Киеве объявляли воздушную тревогу. До этого прозвучали сирены в Киевской области. Также тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях, а также подконтрольных киевским властям районах Донецкой народной республики. С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины.