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1 час назад

В Киеве и на востоке Украины отменили воздушную тревогу

Газета.Ru

Воздушная тревога, которая была объявлена в Киеве, отменена. Это следует из данных официального ресурса оповещения граждан. Кроме того, ее также отменили и в нескольких областях на востоке Украины.

В Киеве и на востоке Украины отменили воздушную тревогу
Фото: YouTubeYouTube

Ранее в Киеве объявляли воздушную тревогу. До этого прозвучали сирены в Киевской области. Также тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях, а также подконтрольных киевским властям районах Донецкой народной республики. С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины.

Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин. 24 февраля 2022 года Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Владимир Путин,
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