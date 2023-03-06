Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что не менее трех взрывов прозвучало в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

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"В областном центре, временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, прозвучало не менее трех взрывов", - написал Рогов в Telegram-канале. По предварительным данным, работает ПВО ВСУ по "Гераням", летящим по складам с боеприпасами и местам расположения военной техники украинских военных.