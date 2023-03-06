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1 час назад

Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

Газета.Ru

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что не менее трех взрывов прозвучало в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Рогов сообщил о взрывах в Запорожье
Фото: ShutterstockShutterstock

"В областном центре, временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, прозвучало не менее трех взрывов", - написал Рогов в Telegram-канале. По предварительным данным, работает ПВО ВСУ по "Гераням", летящим по складам с боеприпасами и местам расположения военной техники украинских военных.

Ранее сообщалось, что в Киевской и Днепропетровской областях прозвучали взрывы. С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин.

Армия,Владимир Рогов,Владимир Путин,
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