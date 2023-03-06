На Украине заявили о желании «истощить» население Крыма

Киев может устроить блокаду Крыма для истощения защищающих его российских военнослужащих и последующего взятия полуострова. Такое заявление сделал военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник в эфире телеканала «Говорит большой Львов», передает.

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Он рассказал, что в случае реализации этого плана физическое истощение боевой группы, защищающей Крым, а также всего гражданского населения полуострова будет вопросом времени. Эксперт подчеркнул, что с точки зрения военной стратегии это не будет «сверхсложным заданием».

Черник считает, что для взятия Крыма в блокаду Украине потребуется уничтожить Крымский мост. Без дальнобойных ракет и авиации Киев не сможет добиться этой цели. Автор указал, что для разрушения моста Украина может воспользоваться американскими F-16.