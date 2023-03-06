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29 минут назад

На Украине заявили о желании «истощить» население Крыма

Елена Прошина

Киев может устроить блокаду Крыма для истощения защищающих его российских военнослужащих и последующего взятия полуострова. Такое заявление сделал военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник в эфире телеканала «Говорит большой Львов», передает.

На Украине заявили о желании «истощить» население Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он рассказал, что в случае реализации этого плана физическое истощение боевой группы, защищающей Крым, а также всего гражданского населения полуострова будет вопросом времени. Эксперт подчеркнул, что с точки зрения военной стратегии это не будет «сверхсложным заданием».

Черник считает, что для взятия Крыма в блокаду Украине потребуется уничтожить Крымский мост. Без дальнобойных ракет и авиации Киев не сможет добиться этой цели. Автор указал, что для разрушения моста Украина может воспользоваться американскими F-16.

Агентство напоминает, что Киев неоднократно высказывал намерение начать наступательную операцию на Крым, чтобы вернуть его под свой контроль. Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк отмечал, что Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для реализации плана по возвращению Крыма, однако Запад все еще отказывается предоставить свое вооружение для этой цели.

Армия,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,
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