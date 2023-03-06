"Известия": сотрудник ЧВК "Вагнер" рассказал о штурме районов Артёмовска

Сотрудники ЧВК "Вагнер" рассказали газете "Известия", что взятый район Ступки — это не пригород, а сам Артемовск (украинское название — Бахмут). По их словам, штурм проходил тяжело, украинские формирования яростно сопротивлялись. "Я так понимаю, что сзади них стоят заградотряды, и пленные информацию эту подтверждают.

Фото: Alex Babenko/Reuters Alex Babenko/Reuters

Поэтому, как говорят, здесь была битва до последнего украинца. Как бы это плохо ни звучало", — заявил один из бойцов. По его словам, защищены районы Ягодное и Ступки. Бои в городе идут и на других направлениях. Ранее в США заявили, что ВСУ потеряли у Артемовска самые подготовленные подразделения.