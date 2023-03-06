"Страна.ua" сообщило о взрывах в Херсонской области

В городе Берислав Херсонской области были слышны взрывы. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Сообщают о взрывах в Бериславе Херсонской области", - говорится в сообщении.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что не менее трех взрывов прозвучало в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Днем воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. В ночь на 6 марта сирены прозвучали в Киеве.

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин.