"Страна.ua" сообщило о взрывах в Херсонской области

В городе Берислав Херсонской области были слышны взрывы. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрывах в Бериславе Херсонской области", - говорится в сообщении.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что не менее трех взрывов прозвучало в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Днем воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. В ночь на 6 марта сирены прозвучали в Киеве.
С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" следит за хроникой событий.