NYT: Южная Корея заработала миллиарды на украинском конфликте

«В прошлом году экспорт вооружений из Южной Кореи вырос на 140% — до рекордных 17,3 млрд долларов, включая сделку по продаже танков, истребителей и реактивных систем залпового огня на 12,4 млрд долларов Польше. Сеул продолжает балансировать между союзом с Вашингтоном и собственными национальными и экономическими интересами», — говорится в статье The New York Times.