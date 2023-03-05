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39 минут назад

В МВД Белоруссии сообщили о создании подразделения беспилотников

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Органы внутренних дел и внутренние войска Белоруссии формируют в своём составе подразделения беспилотной авиации, в том числе вооружённые ударными беспилотниками.

В МВД Белоруссии сообщили о создании подразделения беспилотников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщил глава МВД Иван Кубраков в эфире телеканала СТВ.

«У нас появляется новое подразделение. Появляется беспилотная авиация, так называемые дроны», — приводит его слова ТАСС.

Кубраков сообщил, что на вооружении у белорусских войск появляются также ударные дроны, они «способны при необходимости остановить транспортное средство с преступниками».

Ранее стало известно, что новый отряд спецназа внутренних войск МВД Белоруссии, который будет действовать в Гомельской области, планируется создать в течение шести месяцев.

Армия,Иван Кубраков,
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