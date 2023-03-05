ВМС Индии успешно испытали ракету BrahMos морского базирования

ВМС Индии успешно провели в воскресенье в Аравийском море испытательный пуск сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos морского базирования. Об этом сообщает информационное агентство Press Trust of India (PTI) со ссылкой на военные источники.

По его информации, испытанная ракета была оборудована новой головкой самонаведения и разгонным двигателем, созданными индийской Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO).

"ВМС Индии успешно нанесли точечный удар в Аравийском море ракетой BrahMos, запущенной с корабля, с головкой самонаведения и разгонным двигателем, разработанными DRDO, подкрепив нашу приверженность принципу самодостаточности в обороне", - цитирует агентство слова неназванного высокопоставленного источника.