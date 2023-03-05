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28 минут назад

WSJ: ВСУ потеряли под Бахмутом наиболее подготовленные подразделения

Ura.Ruиещё 2

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние месяцы лишились под Бахмутом (Артемовск) нескольких хорошо подготовленных подразделений. Об этом написали в The Wall Street Journal со ссылкой на украинское командование.

WSJ: ВСУ потеряли под Бахмутом наиболее подготовленные подразделения
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Офицеры в некоторых других бригадах говорят, что [уничтожены] несколько подразделений. В том числе некоторые из наиболее подготовленных были разгромлены в ходе боев в районе Бахмута в последние месяцы», — написали в издании.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Бахмуте является «угрожающей» для ВСУ. Он также сказал, что значимость города не настолько велика, чтобы украинцы сражались за него до конца. Позже экс-подполковник армии США Даниэль Дэвис сказал, что украинские войска потеряют в боях за Бахмут много единиц техники и личного состава, из-за чего столкнутся с недостаточной мощью армии для организации наступления.

Армия,Сергей Рахманин,Верховная Рада,
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