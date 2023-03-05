Рогов: ВСУ формируют ударную группировку для наступления на юге

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) формируют ударную группировку с целью наступления на освобожденную часть Запорожской области. Так они хотят выйти к побережью Азовского моря. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.