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14 минут назад

Британским спецназовцам запретили пользоваться TikTok

Lenta.ruиещё 1

Британским спецназовцам запретили пользоваться созданной в Китае соцсетью TikTok на рабочих телефонах по соображениям безопасности. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники.

Британским спецназовцам запретили пользоваться TikTok
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, бойцам спецназа Великобритании также настоятельно рекомендовали не заходить в TikTok с личных смартфонов. Такое решение связано с опасениями, что приложение может передавать данные Китаю и России.

Ранее также стало известно, что Еврокомиссия запретила чиновникам использовать TikTok на работе. 24 февраля еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил, что Совет ЕС принял схожие меры в отношении сервиса.

В декабре прошлого года Сенат США также принял закон о запрете федеральным чиновникам использовать TikTok на устройствах, у которых есть выход к каналам конфиденциальной информации. Подобные запреты ввели в нескольких американских штатах, Канаде и некоторых странах Евросоюза.

Помимо этого, директор ЦРУ Уильям Бернс подчеркивал, что интерес граждан к TikTok в США беспокоит Вашингтон из-за предполагаемых шпионских особенностей приложения. По его оценке, возможность для властей Китая перехватить данные пользователей представляет собой угрозу национальной безопасности.

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