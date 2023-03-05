Британским спецназовцам запретили пользоваться TikTok

Британским спецназовцам запретили пользоваться созданной в Китае соцсетью TikTok на рабочих телефонах по соображениям безопасности. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным издания, бойцам спецназа Великобритании также настоятельно рекомендовали не заходить в TikTok с личных смартфонов. Такое решение связано с опасениями, что приложение может передавать данные Китаю и России.

Ранее также стало известно, что Еврокомиссия запретила чиновникам использовать TikTok на работе. 24 февраля еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил, что Совет ЕС принял схожие меры в отношении сервиса.

В декабре прошлого года Сенат США также принял закон о запрете федеральным чиновникам использовать TikTok на устройствах, у которых есть выход к каналам конфиденциальной информации. Подобные запреты ввели в нескольких американских штатах, Канаде и некоторых странах Евросоюза.