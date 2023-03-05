В Минобороны заявили, что ВС РФ сбили украинский вертолет Ми-8

В Минобороны России заявили, что российские ПВО в районе населенного пункта Димитров Донецкой народной республики сбили украинский вертолет Ми-8. Об этом в ведомстве сообщили журналистам.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Там также добавили, что за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», а также уничтожено 12 украинских беспилотников.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о том, что за последние сутки Вооруженные силы РФ уничтожили радиолокатор наведения ракет Зенитно-ракетного комплекса «С-300» и сбили три украинских вертолета Ми-8 в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях.

Согласно сводке Минобороны, радиолокатор наведения ракет украинского ЗРК «С-300» был ликвидирован в поселке Дружковка в Донецкой народной республике.