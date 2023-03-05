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36 минут назад

В Минобороны заявили, что ВС РФ сбили украинский вертолет Ми-8

Газета.Ruиещё 1

В Минобороны России заявили, что российские ПВО в районе населенного пункта Димитров Донецкой народной республики сбили украинский вертолет Ми-8. Об этом в ведомстве сообщили журналистам.

В Минобороны заявили, что ВС РФ сбили украинский вертолет Ми-8
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там также добавили, что за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», а также уничтожено 12 украинских беспилотников.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о том, что за последние сутки Вооруженные силы РФ уничтожили радиолокатор наведения ракет Зенитно-ракетного комплекса «С-300» и сбили три украинских вертолета Ми-8 в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях.

Согласно сводке Минобороны, радиолокатор наведения ракет украинского ЗРК «С-300» был ликвидирован в поселке Дружковка в Донецкой народной республике.

За сутки истребительной авиации военно-космических сил России удалось сбить два украинских вертолета Ми-8 в районах населенных пунктов Суворово Донецкой народной республики и Покровское в Днепропетровской области. В тот же день средства противовоздушной обороны России сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Новоселовка.

Армия,Минобороны России,
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