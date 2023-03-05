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6 минут назад

МО РФ: командный пункт нацполка «Азов»* поражен в Запорожье

Илья Родин

Российские военные поразили в Запорожье командный пункт нацполка «Азов»* (запрещен в России). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

МО РФ: командный пункт нацполка «Азов»* поражен в Запорожье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В пресс-службе уточнили, что командный пункт был поражен в районе населенного пункта Марьевка.

Кроме того, подразделения ВС РФ поразили украинских военных и бронетехнику на Купянском, Красно-Лиманском, Херсонском, Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Так, на Донецком направлении противник потерял порядка 200 солдат и офицеров, САУ М109 «Paladin», РСЗО «Смерч» и другую технику.

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Кроме того, в районах населенных пунктов Тоненькое и Авдеевка в ДНР уничтожены склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, в районе Новоивановки (Запорожье) - склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й бригады теробороны.

Армия,Минобороны России,
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