МО РФ: командный пункт нацполка «Азов»* поражен в Запорожье

Российские военные поразили в Запорожье командный пункт нацполка «Азов»* (запрещен в России). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

В пресс-службе уточнили, что командный пункт был поражен в районе населенного пункта Марьевка.

Кроме того, подразделения ВС РФ поразили украинских военных и бронетехнику на Купянском, Красно-Лиманском, Херсонском, Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Так, на Донецком направлении противник потерял порядка 200 солдат и офицеров, САУ М109 «Paladin», РСЗО «Смерч» и другую технику.

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