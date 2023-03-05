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26 минут назад

В Азербайджане рассказали о потерях в результате перестрелки в Карабахе

Илья Родин

В Нагорном Карабахе в воскресенье, 5 марта, произошло боестолкновение. В результате перестрелки есть погибшие и раненые, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.

В Азербайджане рассказали о потерях в результате перестрелки в Карабахе
Фото: Минобороны АзербайджанаМинобороны Азербайджана

В пресс-службе отметили, что в регионе был замечен автомобиль, предположительно принадлежащий армянским контрабандистам.

Военнослужащие попытались остановить его для досмотра, с тем, чтобы проверить информацию о незаконных перевозках грузов военного назначения.

Пассажиры автомобиля не подчинились требованиям азербайджанских военных и открыли огонь.

Информация о том, удалось ли задержать машину, или она смогла скрыться с места происшествия, не приводится.

Уточняется, что в Баку назвали инцидент провокацией и возложили ответственность за него на армянских военачальников и политиков.

Ранее сообщалось, что в зоне конфликта неоднократно нарушался режим прекращения огня. В частности, обстрелы были зафиксированы 7 февраля и 2 марта. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

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