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26 минут назад

Минобороны России сообщило о поражении командного пункта «Азова» в Запорожье

Lenta.ruиещё 4

Вооруженные силы (ВС) России поразили командный пункт украинского полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в Запорожской области. Об этом журналистам сообщили в российском Минобороны.

Минобороны России сообщило о поражении командного пункта «Азова» в Запорожье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что удар был нанесен в районе населенного пункта Марьевка.

Кроме того, в ведомстве доложили о поражении командно-наблюдательных пунктов подразделений 59-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины в селе Нетайлово Донецкой народной республики и 102-й бригады территориальной обороны в деревне Успеновка Запорожской области.

Армия,Украинское военизированное националистическое объединение "Азов",Минобороны России,
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