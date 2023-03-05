Минобороны России сообщило о поражении командного пункта «Азова» в Запорожье

Вооруженные силы (ВС) России поразили командный пункт украинского полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в Запорожской области. Об этом журналистам сообщили в российском Минобороны.

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Уточняется, что удар был нанесен в районе населенного пункта Марьевка.