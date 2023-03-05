Вучич: прокомментировал сообщение о поставках оружия Сербией Украине

Военная промышленность Сербии производит боеприпасы. Они поставляются в другие страны, рассказал глава республики Александр Вучич в интервью телеканалу Pink. Он добавил, что страна не продает вооружения ни Москве, ни Киеву, пишет ТАСС.
Отмечается, что ранее в СМИ появились публикации о тайной сделке между сербской компанией «Крушик» и властями Украины, в рамках которой якобы поставлялись ракеты для РСЗО. Ряд изданий рассказал также, что в сделке участвовали посредники из других стран.
«Сербия никому не поставляет оружие», - подчеркнул Вучич.
По его словам, ВПК страны занимается производством и продажей боеприпасов. Вместе с тем, ни РФ, ни Украине поставки военной помощи не осуществляются, добавил политик.
Ранее информацию о «тайных поставках» категорически опроверг глава внешнеполитического ведомства Сербии Ивица Дачич.
Он подчеркнул, что с начала противостояния на Украине республика не осуществляла торговлю вооружениями ни с Россией, ни с Украиной, ни с какой-либо другой страной, которую в Белграде считают «спорной с международной точки зрения».