Вучич: прокомментировал сообщение о поставках оружия Сербией Украине

Военная промышленность Сербии производит боеприпасы. Они поставляются в другие страны, рассказал глава республики Александр Вучич в интервью телеканалу Pink. Он добавил, что страна не продает вооружения ни Москве, ни Киеву, пишет ТАСС.

Отмечается, что ранее в СМИ появились публикации о тайной сделке между сербской компанией «Крушик» и властями Украины, в рамках которой якобы поставлялись ракеты для РСЗО. Ряд изданий рассказал также, что в сделке участвовали посредники из других стран.

«Сербия никому не поставляет оружие», - подчеркнул Вучич.

По его словам, ВПК страны занимается производством и продажей боеприпасов. Вместе с тем, ни РФ, ни Украине поставки военной помощи не осуществляются, добавил политик.

Ранее информацию о «тайных поставках» категорически опроверг глава внешнеполитического ведомства Сербии Ивица Дачич.