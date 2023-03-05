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1 час назад

Вучич: «Сербия никому не поставляет оружие»

Илья Родин

Военная промышленность Сербии производит боеприпасы. Они поставляются в другие страны, рассказал глава республики Александр Вучич в интервью телеканалу Pink. Он добавил, что страна не продает вооружения ни Москве, ни Киеву, пишет ТАСС.

Вучич: прокомментировал сообщение о поставках оружия Сербией Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что ранее в СМИ появились публикации о тайной сделке между сербской компанией «Крушик» и властями Украины, в рамках которой якобы поставлялись ракеты для РСЗО. Ряд изданий рассказал также, что в сделке участвовали посредники из других стран.

«Сербия никому не поставляет оружие», - подчеркнул Вучич.

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По его словам, ВПК страны занимается производством и продажей боеприпасов. Вместе с тем, ни РФ, ни Украине поставки военной помощи не осуществляются, добавил политик.

Ранее информацию о «тайных поставках» категорически опроверг глава внешнеполитического ведомства Сербии Ивица Дачич.

Он подчеркнул, что с начала противостояния на Украине республика не осуществляла торговлю вооружениями ни с Россией, ни с Украиной, ни с какой-либо другой страной, которую в Белграде считают «спорной с международной точки зрения».

Армия,Александр Вучич,Ивица Дачич,
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