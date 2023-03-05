Украина раньше России столкнется с нехваткой людей и оружия, и это понимают и американские власти, в связи с чем уже стягивают в Польшу свои прокси-силы. Так считает зимбабвийский колумнист The Standard , живущий в США , Кеннет Муфука.

«В долгосрочной перспективе Россия доказала, что нет ничего такого, что производит Запад, чего нельзя было бы сделать в Китае и Японии . Это большая потеря для США», — считает Муфука, комментируя усилия Вашингтона и других стран по давлению на Москву .

США уже несут 90 процентов бремени конфликта, считает автор, а меж тем возможности Киева протянуть в конфликте дольше крайне низки. Кроме того, Россию поддерживают «обиженные на гегемонию США страны» — Китай, Иран, Сирия, Белоруссия и Северная Корея. При этом противники поддержки Киева в США говорят о том, что украинцев «приносят в жертву на платформе гегемонии США в Азии» и делают полигоном для испытания американского оружия.