ISW: войска РФ смогли добиться позиционного преимущества в Артемовске

Российским добровольческим силам, предварительно, удалось обеспечить себе позиционное преимущество над подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске. Об этом сообщается в докладе западных аналитиков из американского Института изучения войны (ISW) на сайте организации.

«Российские силы, похоже, обеспечили достаточное позиционное преимущество для обхода определенных районов Бахмута», — уточняется в тексте документа.

По словам авторов исследования, украинские военные уже изучают возможность отступления из данного города.