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38 минут назад

ISW: войска РФ смогли добиться позиционного преимущества в Артемовске

Газета.Ruиещё 1

Российским добровольческим силам, предварительно, удалось обеспечить себе позиционное преимущество над подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске. Об этом сообщается в докладе западных аналитиков из американского Института изучения войны (ISW) на сайте организации.

«Российские силы, похоже, обеспечили достаточное позиционное преимущество для обхода определенных районов Бахмута», — уточняется в тексте документа.

По словам авторов исследования, украинские военные уже изучают возможность отступления из данного города.

При этом эксперты института уверены, что украинское командование станет оценивать, могут ли атаки российских сил завершиться позади нынешних позиций ВСУ. В дальнейшем, как утверждается, именно данное условие скажется на решении начать отход из Артемовска.

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