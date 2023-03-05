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24 минуты назад

В России представили ответ HIMARS

Lenta.ruиещё 1

Российская делегация представила на полях выставки оборонной промышленности IDEX-2023 в Абу-Даби ответ американской реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS — ее отечественный аналог. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В России представили ответ HIMARS
Фото: U.S. Army / Spc. Collin MacKownU.S. Army / Spc. Collin MacKown

Директор по внешнеэкономической деятельности НПО «Сплав» Максим Каспаров уточнил, что речь идет о так называемом блоке системы управления высокоточного реактивного снаряда, который применяется в составе комплекса «Торнадо-С».

В основу блока включена автономная инерциальная система наведения и система наведения по сигналам ГЛОНАСС-GPS, что существенно увеличивает точность данного вооружения.

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«Продавая такие системы, мы укрепляем свою позицию на мировом рынке вооружений и всегда имеем в виду, что у нас в кармане есть более продвинутые и эффективные системы», — заключил Каспаров.

Ранее командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай рассказал, что Воздушно-космические силы России начали применять в зоне спецоперации новые мощнейшие планирующие бомбы УПАБ-1500Б. По его данным, данные бомбы были задействованы при атаке укрепрайонов Вооруженных сил Украины близ Авдеевки.

Армия,Владимир Новиков,НПО Сплав,
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