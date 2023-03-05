Стало известно о переброске в Запорожье прошедших обучение в Британии бойцов ВСУ

Украинские власти за последние дни перебросили в подконтрольные Киеву районы Запорожской области тысячи бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые прошли обучение в Великобритании. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщил в беседе с РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«В город Запорожье за последние дни прибыло порядка 3,5 тысячи украинских боевиков, прошедших обучение в Британии», — заявил политик.

По его словам, курс обучения, который украинские военные проходили на британской территории, был рассчитан на 3,5-4 недели. Других подробностей Рогов не привел.