Стало известно о расколе между Германией и Польшей по Украине

Между Германией и Польшей начался разлад по вопросу поставок вооружений Украине, что может подорвать совместные усилия стран НАТО по снабжению киевских войск. Об этом пишет Bloomberg.

При этом президент Украины Владимир Зеленский просит от западных партнеров поспешить с поставками, однако ссоры между представителями Варшавы и Берлина мешают этому. Авторы объясняют, что о расколе в том числе свидетельствовали обвинения Польши в адрес Германии, когда та не давала добро на отправку Украине танков Leopard.