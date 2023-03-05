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1 час назад

Стало известно о расколе между Германией и Польшей по Украине

Lenta.ruиещё 4

Между Германией и Польшей начался разлад по вопросу поставок вооружений Украине, что может подорвать совместные усилия стран НАТО по снабжению киевских войск. Об этом пишет Bloomberg.

Стало известно о расколе между Германией и Польшей по Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом президент Украины Владимир Зеленский просит от западных партнеров поспешить с поставками, однако ссоры между представителями Варшавы и Берлина мешают этому. Авторы объясняют, что о расколе в том числе свидетельствовали обвинения Польши в адрес Германии, когда та не давала добро на отправку Украине танков Leopard.

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После того, как разрешение было получено, Варшава стала обвинять Берлин в том, что запасных частей для старых моделей этих танков нет, а их нужно поставлять Киеву.

Армия,Владимир Зеленский,НАТО,
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