В Японии изучают возможность использования беспилотников для перехвата самолетов

Правительство Японии рассматривает возможность использования беспилотных летательных аппаратов вместо истребителей для перехвата иностранных самолетов или дронов, приблизившихся к границам воздушного пространства страны. Об этом сообщает японское издание Nikkei.

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Целью такой меры называют снижение нагрузки на личный состав Сил самообороны. В 2021 году с целью перехвата иностранных судов истребители поднимали 1004 раза. Задачей беспилотников будет установление типа и характеристик потенциального нарушителя воздушного пространства страны.