Спецоперация на Украине 5 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 5 марта 2023 года.

Фото: ТАСС ТАСС

В ЛНР сообщили о ракетной атаке Юрьевки со стороны ВСУ

Видео дня

Украинские военные открыли огонь по поселку городского типа Юрьевка, сообщает «Лента.ру».

Вооруженные силы Украины выпустили по населенному пункту две ракеты. Для этого Киев применил реактивную систему залпового огня HIMARS американского производства.

В настоящее время уточняется, есть ли пострадавшие, и каковы повреждения после удара со стороны Украины.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что за год Украина выпустила 239 ракет из системы HIMARS.

В ДНР заявили, что ВСУ за сутки 16 раз обстреляли территорию республики

Украинские военные за прошедшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, сообщает РИА Новости.

На донецком направлении было совершено шесть обстрелов, в результате которых выпущено 40 боеприпасов. Огонь велся из артиллерии калибром 155 мм, который используют страны, входящие в Североатлантический альянс. Также Киев использовал ударный беспилотный летательный аппарат.

На Горловском направлении Украинские вооруженные силы за минувшие сутки совершили девять обстрелов, на Ясиноватском — один. В этих случаях было выпушено 40 единиц различных боеприпасов.

Украина обстреляла такие населенные пункты, как Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Старомихайловка. В результате огня погибли двое мирных жителей, четыре человека пострадали.

Опубликованы кадры восстановления поврежденной в СВО техники ремонтниками ЗВО

Военнослужащие Западного военного округа восстанавливают вышедшую из строя технику в зоне проведения специальной военной операции, сообщает телеканал «Звезда».

Работы ведутся круглые сутки. Речь идет о ремонте колесной и гусеничной боевой техники. Механики выполняют своевременную замену двигателей, коробок передач, автоматизированных систем, электроники, топливных агрегатов. Так, в одном из подразделений ремонтного батальона для танка Т-90 был изготовлен обвес, состоящий из прорезиненных матов и металлических листов, которые установили по бортам. В дальнейшем это позволит избежать повреждений основной динамической защиты боевой машины.