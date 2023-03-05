Минобороны России открывает дополнительную горячую линию по вопросам СВО

В России открывается дополнительная телефонная горячая линия по вопросам специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

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Об этом заявило Минобороны страны. По номеру 117 можно получить интересующие ответы по вопросам проведения спецоперации. Кроме того, позвонив на единый номер информационно-справочной службы 122 можно получить информацию по вопросам частичной мобилизации и призыва россиян на военную службу.

Как сообщил ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, на горячую линию 122 поступило около полумиллиона звонков со всей страны по вопросам частичной мобилизации.

Информирование россиян было запущено на горячей линии 22 сентября прошлого года. Кабмин собирает и фиксирует самые распространенные вопросы и совместно с военным ведомством готовит на них ответы. Ответы на вновь поступившие вопросы будут предоставляться по мере их проработки.