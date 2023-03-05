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40 минут назад

Минобороны Великобритании признало тяжелое положение ВСУ в Артемовске

Елена Прошина

Российские военные в Артемовске оказывают мощный напор на украинские Вооруженные силы, сообщает Reuters.

Минобороны Великобритании признало тяжелое положение ВСУ в Артемовске
Фото: ТАССТАСС

Как следует из ежедневного разведывательного бюллетеня Министерства обороны Великобритании, стало известно о тяжелом положении ВСУ. В городе продолжаются ожесточенные бои. Ведомство отмечает, что армия Украины укрепляет этот район элитными подразделениями, при этом российская армия и силы частной военной компании «Вагнер» продолжают продвигаться в северные пригороды населенного пункта.

Генеральный штаб украинских Вооруженных сил сообщил, что войска России пытались, но не смогли окружить Артемовск, отмечая, что защитники отразили многочисленные атаки в городе и его окрестностях. Победа России в Артемовске, в котором до боев проживали около 70 тысяч человек, даст Москве первую крупную награду в дорогостоящем зимнем наступлении, сообщает агентство.

Министерство обороны Великобритании заявило, что за последние 36 часов были разрушены два ключевых моста, добавив, что удерживаемые Киевом маршруты снабжения из города становятся все более ограниченными. 3 марта российская артиллерия обстреляла последние пути выхода из Артемовска, стремясь завершить окружение осажденного населенного пункта и приблизиться к своей первой крупной победе за шесть месяцев.

Армия,СВО,Генштаб,
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