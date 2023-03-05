Минобороны Великобритании признало тяжелое положение ВСУ в Артемовске

Российские военные в Артемовске оказывают мощный напор на украинские Вооруженные силы, сообщает Reuters.

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Как следует из ежедневного разведывательного бюллетеня Министерства обороны Великобритании, стало известно о тяжелом положении ВСУ. В городе продолжаются ожесточенные бои. Ведомство отмечает, что армия Украины укрепляет этот район элитными подразделениями, при этом российская армия и силы частной военной компании «Вагнер» продолжают продвигаться в северные пригороды населенного пункта.

Генеральный штаб украинских Вооруженных сил сообщил, что войска России пытались, но не смогли окружить Артемовск, отмечая, что защитники отразили многочисленные атаки в городе и его окрестностях. Победа России в Артемовске, в котором до боев проживали около 70 тысяч человек, даст Москве первую крупную награду в дорогостоящем зимнем наступлении, сообщает агентство.