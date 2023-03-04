Корпус морской пехоты США распустил свои элитные взводы снайперов-разведчиков

"Мы шокированы и опечалены тем, что руководство нашей морской пехоты, похоже, забыло уроки, извлеченные в бою и оплаченные кровью наших ребят", - написала Ассоциация снайперов-скаутов морской пехоты США в Facebook (запрещен в РФ ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В служебной записке заместителя коменданта по планам, политике и операциям штаба морской пехоты генерал-лейтенанта Дэвида Фернесса содержится призыв к "немедленному преобразованию взводов снайперов-разведчиков в взводы разведчиков". Это означает, что пехотные батальоны больше не будут иметь снайперов, и их заменят разведчики, которые "предоставят командиру актуальную, надежную, точную и оперативную информацию", сообщает New York Post. В служебной записке также говорится, что назначенные стрелки - морские пехотинцы, которые проходят дополнительную подготовку по меткой стрельбе, но не являются снайперами, по-прежнему останутся в пехотных ротах вместе с высокоточными винтовками.