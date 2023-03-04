В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
28 минут назад

Корпус морской пехоты США распустил свои элитные взводы снайперов-разведчиков

Российская Газета

Корпус морской пехоты США распустил свою элитную и историческую снайперскую программу в рамках обширной модернизации пехотных батальонов.

Корпус морской пехоты США распустил свои элитные взводы снайперов-разведчиков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

MOS (военно-профессиональная специальность) существует со времен Второй мировой войны.

"Мы шокированы и опечалены тем, что руководство нашей морской пехоты, похоже, забыло уроки, извлеченные в бою и оплаченные кровью наших ребят", - написала Ассоциация снайперов-скаутов морской пехоты США в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В служебной записке заместителя коменданта по планам, политике и операциям штаба морской пехоты генерал-лейтенанта Дэвида Фернесса содержится призыв к "немедленному преобразованию взводов снайперов-разведчиков в взводы разведчиков". Это означает, что пехотные батальоны больше не будут иметь снайперов, и их заменят разведчики, которые "предоставят командиру актуальную, надежную, точную и оперативную информацию", сообщает New York Post. В служебной записке также говорится, что назначенные стрелки - морские пехотинцы, которые проходят дополнительную подготовку по меткой стрельбе, но не являются снайперами, по-прежнему останутся в пехотных ротах вместе с высокоточными винтовками.

Морпехи США могут лишиться мобильных телефонов из-за конфликта на Украине

Начиная с 2024 финансового года, для "Базового курса разведчика-снайпера" не будет выделено мест.

"Переход к разведывательному взводу позволит этим морским пехотинцам сосредоточить свое обучение и оценку на разведке, предоставив командирам необходимые инструменты для выполнения их миссии", - сказал представитель Корпуса морской пехоты капитан Райан Брюс в интервью Marine Corps Times.

Новые разведывательные взводы будут состоять из 26 морских пехотинцев, старшего лейтенанта и пехотного сержанта-артиллериста, что будет больше, чем традиционные разведывательные снайперские взводы, состоящие из 18 морских пехотинцев.

Армия,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий