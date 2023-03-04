Корпус морской пехоты США распустил свои элитные взводы снайперов-разведчиков

Корпус морской пехоты США распустил свою элитную и историческую снайперскую программу в рамках обширной модернизации пехотных батальонов.
MOS (военно-профессиональная специальность) существует со времен Второй мировой войны.
"Мы шокированы и опечалены тем, что руководство нашей морской пехоты, похоже, забыло уроки, извлеченные в бою и оплаченные кровью наших ребят", - написала Ассоциация снайперов-скаутов морской пехоты США в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
В служебной записке заместителя коменданта по планам, политике и операциям штаба морской пехоты генерал-лейтенанта Дэвида Фернесса содержится призыв к "немедленному преобразованию взводов снайперов-разведчиков в взводы разведчиков". Это означает, что пехотные батальоны больше не будут иметь снайперов, и их заменят разведчики, которые "предоставят командиру актуальную, надежную, точную и оперативную информацию", сообщает New York Post. В служебной записке также говорится, что назначенные стрелки - морские пехотинцы, которые проходят дополнительную подготовку по меткой стрельбе, но не являются снайперами, по-прежнему останутся в пехотных ротах вместе с высокоточными винтовками.
Начиная с 2024 финансового года, для "Базового курса разведчика-снайпера" не будет выделено мест.
"Переход к разведывательному взводу позволит этим морским пехотинцам сосредоточить свое обучение и оценку на разведке, предоставив командирам необходимые инструменты для выполнения их миссии", - сказал представитель Корпуса морской пехоты капитан Райан Брюс в интервью Marine Corps Times.
Новые разведывательные взводы будут состоять из 26 морских пехотинцев, старшего лейтенанта и пехотного сержанта-артиллериста, что будет больше, чем традиционные разведывательные снайперские взводы, состоящие из 18 морских пехотинцев.