Британия поставит Украине вдвое больше обещанных танков

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что Лондон принял решение поставить Киеву вдвое больше танков Challenger 2, чем было обещано ранее. Помимо этого, по его словам, Киеву передадут больше самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90, а также возрастет число украинских военных, которые будут обучаться в Великобритании. Об этом дипломат сообщил радиостанции «Свободная Европа» («Радио Свободная Европа/Радио Свобода» признано в России СМИ-иноагентом), его цитирует РИА Новости.

Фото: UK MOD © Crown copyright/Capt Shane Charles UK MOD © Crown copyright/Capt Shane Charles

«Что касается танков [Challenger 2], то 14 танков нам пообещали, а в результате визита президента (Украины ВладВладимира Зеленского — прим. «Ленты.ру») достигнута договоренность, что это количество вырастет вдвое», — заявил он.

Пристайко добавил, что Киеву также поставят 33 единицы гаубиц AS-90. Также он отметил, что Великобритания выступила с инициативой увеличения в 2,5 раза числа украинских военнослужащих, которые будут проходить обучение на ее территории.