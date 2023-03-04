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23 минуты назад

Британия поставит Украине вдвое больше обещанных танков

Lenta.ruиещё 2

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что Лондон принял решение поставить Киеву вдвое больше танков Challenger 2, чем было обещано ранее. Помимо этого, по его словам, Киеву передадут больше самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90, а также возрастет число украинских военных, которые будут обучаться в Великобритании. Об этом дипломат сообщил радиостанции «Свободная Европа» («Радио Свободная Европа/Радио Свобода» признано в России СМИ-иноагентом), его цитирует РИА Новости.

Британия поставит Украине вдвое больше обещанных танков
Фото: UK MOD © Crown copyright/Capt Shane CharlesUK MOD © Crown copyright/Capt Shane Charles

«Что касается танков [Challenger 2], то 14 танков нам пообещали, а в результате визита президента (Украины ВладВладимира Зеленского — прим. «Ленты.ру») достигнута договоренность, что это количество вырастет вдвое», — заявил он.

Пристайко добавил, что Киеву также поставят 33 единицы гаубиц AS-90. Также он отметил, что Великобритания выступила с инициативой увеличения в 2,5 раза числа украинских военнослужащих, которые будут проходить обучение на ее территории.

В Германии захотели наладить выпуск танков Leopard на Украине

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине завершится мирным путем. По его словам, ранее Запад и США подтолкнули Украину к тому, чтобы не вести никаких переговоров. Лукашенко напомнил, что Россия с первого дня предложила переговорный процесс.

Армия,СВО,Вадим Пристайко,Владимир Зеленский,Александр Лукашенко,
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