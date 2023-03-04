Rheinmetall захотел купить у Швейцарии танки Leopard для Киева

Германский оборонный концерн Rheinmetall намерен выкупить у Швейцарии 96 снятых с вооружения танков Leopard 1A5, чтобы отремонтировать их и передать Украине. Об этом сообщила в субботу газета Tages Anzeiger.

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По данным издания, швейцарский оборонный концерн Ruag в 2016 году приобрел эти танки в Италии. В то время Ruag рассчитывал перепродать данную военную технику целиком или по частям.

"Rheinmetall выразил намерение купить эти машины, прямо заявив, что после ремонта планируют поставить их Украине", - приводит газета слова представителя Ruag.

Государственный секретариат экономики Швейцарии (SECO) наложил вето на сделку "по юридическим причинам". По данным газеты, в принципе сделка может состояться, но для этого потребуется внести изменения в законодательство страны.