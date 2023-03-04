В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
19 минут назад

СМИ: Rheinmetall хочет выкупить у Швейцарии снятые с вооружения танки для Украины

ТАСС

Германский оборонный концерн Rheinmetall намерен выкупить у Швейцарии 96 снятых с вооружения танков Leopard 1A5, чтобы отремонтировать их и передать Украине. Об этом сообщила в субботу газета Tages Anzeiger.

Rheinmetall захотел купить у Швейцарии танки Leopard для Киева
Фото: ВикипедияВикипедия

По данным издания, швейцарский оборонный концерн Ruag в 2016 году приобрел эти танки в Италии. В то время Ruag рассчитывал перепродать данную военную технику целиком или по частям.

"Rheinmetall выразил намерение купить эти машины, прямо заявив, что после ремонта планируют поставить их Украине", - приводит газета слова представителя Ruag.

Государственный секретариат экономики Швейцарии (SECO) наложил вето на сделку "по юридическим причинам". По данным газеты, в принципе сделка может состояться, но для этого потребуется внести изменения в законодательство страны.

Медведев пригрозил "Калибрами" будущему заводу Rheinmetall на Украине

3 марта газета Blick со ссылкой на письмо главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека и министра обороны Бориса Писториуса сообщила о решении Германии обратиться к Швейцарии с просьбой продать танки Leopard 2 концерну Rheinmetall на смену технике, которая ранее была передана Украине. Министры утверждали, что эта техника не будет передана Киеву и нужна, чтобы восполнить нехватку в странах НАТО и ЕС.

Армия,СВО,Борис Писториус,НАТО,ЕС,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий