Мощная звуковая волна от истребителей испугала жителей Британии

Отмечается, что жалобы поступили из нескольких английских городов, в том числе из Лондона и Лестера. Мощный звук, от которого дома начали трястись, вызвал панику среди местных жителей. Испуганные англичане начали звонить в полицию.

Позже стало известно, что никакого взрыва не было. Панику вызвала звуковая волна от истребителей RAF Typhoon. Военные самолеты были подняты по тревоге из-за небольшого воздушного судна, которое не отвечало на запросы с земли. Оказалось, что у него отказала система связи.