В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
10 минут назад

Мощная звуковая волна от истребителей испугала жителей Британии

Российская Газета

Жители нескольких городов Великобритании испугались "мощного взрыва", который оказался звуковой волной от истребителей. Такую информацию опубликовала газета The Sun.

Мощная звуковая волна от истребителей испугала жителей Британии
Фото: © Flickr / Defence Images© Flickr / Defence Images

Отмечается, что жалобы поступили из нескольких английских городов, в том числе из Лондона и Лестера. Мощный звук, от которого дома начали трястись, вызвал панику среди местных жителей. Испуганные англичане начали звонить в полицию.

В Минобороны Британии не хотят передавать ВСУ истребители из-за страха отдать России секретные технологии

Позже стало известно, что никакого взрыва не было. Панику вызвала звуковая волна от истребителей RAF Typhoon. Военные самолеты были подняты по тревоге из-за небольшого воздушного судна, которое не отвечало на запросы с земли. Оказалось, что у него отказала система связи.

Армия,В мире,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий