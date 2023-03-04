Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел совещание со своими заместителями по вопросам обеспечения военнослужащих вооружением и боеприпасами. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
«Министр обороны Сергей Шойгу в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск (сил) заслушал заместителей по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами», - пояснили в пресс-службе.
В Минобороны уточнили, что Сергей Шойгу уделил значительное внимание различным видам всестороннего обеспечения армии. В частности, он поинтересовался ведением военно-политической работы в войсках, системой боевой подготовки резервных подразделений.
Генерал армии пообщался с военнослужащими, выразил им благодарность за образцовое выполнение задач во время проведения специальной военной операции.
Шойгу вручил солдатам и офицерам высокие государственные награды. В том числе, ордена Мужества, медали «Золотая Звезда» и «За отвагу», знаки отличия «Георгиевский крест».
Уточняется, что на совещании присутствовали начальник Генштаба России Валерий Герасимов, главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин, замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и другие военачальники.