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35 минут назад

Шойгу провел совещание с заместителями по вопросам обеспечения войск боеприпасами

Илья Родин

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел совещание со своими заместителями по вопросам обеспечения военнослужащих вооружением и боеприпасами. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«Министр обороны Сергей Шойгу в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск (сил) заслушал заместителей по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами», - пояснили в пресс-службе.

В Минобороны уточнили, что Сергей Шойгу уделил значительное внимание различным видам всестороннего обеспечения армии. В частности, он поинтересовался ведением военно-политической работы в войсках, системой боевой подготовки резервных подразделений.

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Генерал армии пообщался с военнослужащими, выразил им благодарность за образцовое выполнение задач во время проведения специальной военной операции.

Шойгу вручил солдатам и офицерам высокие государственные награды. В том числе, ордена Мужества, медали «Золотая Звезда» и «За отвагу», знаки отличия «Георгиевский крест».

Уточняется, что на совещании присутствовали начальник Генштаба России Валерий Герасимов, главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин, замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и другие военачальники.

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