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43 минуты назад

СМИ: российский подводный флот вызывает опасения в НАТО

Илья Родин

Военные эксперты и военачальники Североатлантического альянса бьют тревогу из-за существенно возросших возможностей подводного флота России. Об этом пишет обозреватель Изабель ван Брюген в статье для журнала Newsweek.

Колумнист напомнила, что в XXI веке Россия произвела несколько мощных подводных лодок, способных атаковать важные цели в США и в Евросоюзе. Кроме того, на стапелях заложены новые корабли. Два из них пополнят ряды флота уже в этом году.

На фоне этого, уточнила автор статьи, в НАТО растет тревога по поводу российской угрозы, не столь заметной, как конфликт на Украине, но не менее, а то и более опасной.

В частности, в альянсе опасаются, что Москва использует свои подводные силы для уничтожения ключевой инфраструктуры, необходимой для функционирования глобальных систем связи.

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По мнению директора ИИРФ Майкла Петерсона, Россия всегда стремится «эксплуатировать асимметрию». Он пояснил, что значительную часть важной инфраструктуры сложно защитить.

Соответственно, подчеркнул ученый, в случае конфликта Москва может нанести удар по этой части, ассиметрично ответив на атаку со стороны альянса.

Конфликт на Украине подтвердил способность военно-морского флота выполнять важную часть военной стратегии России и показал, что военно-морской флот является весьма боеспособной силой, заметил Петерсон.

Аналитик полагает, что с точки зрения стратегической кампании против критически важной инфраструктуры военно-морской флот эффективен и может быть таковым в долгосрочной перспективе»

Профессор НОУК Ньерд Вегге заявил, в свою очередь,, что российская стратегия оставляет много места для конфликта в воздухе и на море. Он добавил, что именно в этих областях Россия надеется нанести наибольший стратегический урон любому потенциальному противнику.

Армия,Видео,НАТО,ЕС,
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