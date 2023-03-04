Военные эксперты и военачальники Североатлантического альянса бьют тревогу из-за существенно возросших возможностей подводного флота России. Об этом пишет обозреватель Изабель ван Брюген в статье для журнала Newsweek.

Колумнист напомнила, что в XXI веке Россия произвела несколько мощных подводных лодок, способных атаковать важные цели в США и в Евросоюзе. Кроме того, на стапелях заложены новые корабли. Два из них пополнят ряды флота уже в этом году.

На фоне этого, уточнила автор статьи, в НАТО растет тревога по поводу российской угрозы, не столь заметной, как конфликт на Украине, но не менее, а то и более опасной.

В частности, в альянсе опасаются, что Москва использует свои подводные силы для уничтожения ключевой инфраструктуры, необходимой для функционирования глобальных систем связи.

По мнению директора ИИРФ Майкла Петерсона, Россия всегда стремится «эксплуатировать асимметрию». Он пояснил, что значительную часть важной инфраструктуры сложно защитить.

Соответственно, подчеркнул ученый, в случае конфликта Москва может нанести удар по этой части, ассиметрично ответив на атаку со стороны альянса.

Конфликт на Украине подтвердил способность военно-морского флота выполнять важную часть военной стратегии России и показал, что военно-морской флот является весьма боеспособной силой, заметил Петерсон.

Аналитик полагает, что с точки зрения стратегической кампании против критически важной инфраструктуры военно-морской флот эффективен и может быть таковым в долгосрочной перспективе»