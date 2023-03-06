В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
40 минут назад

В Турции заявили, что могут рассмотреть альтернативы F-16, в том числе российские самолеты

Газета.Ruиещё 4

Член Совета по безопасности и внешней политике при турецком президенте Чагры Эрхан заявил, что Турция может отказаться от приобретения американских F-16 и рассмотреть варианты замены, в том числе истребителями из России. Об этом сообщает РИА Новости.

В Турции задумались об отказе от покупки у США истребителей F-16
Фото: Минобороны РоссииМинобороны России

"Я считаю, что после землетрясений Турция откажется от запроса на F-16, потому что его стоимость составляет $20 млрд", - сказал Эрхан. Он отметил, что Анкара совершила ошибку, попросив у Вашингтона F-16, которые американский конгресс до сих пор отказывается предоставить под "каким-то предлогом".

"Турция должна немедленно изменить свое решение по F-16... Есть другие варианты, например, китайский самолет, который был продан Пакистану, российские самолеты, а также истребитель Eurofighter", - сказал Эрхан. Накануне турецкий министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что Турция найдет альтернативу американским истребителям F-16, если Вашингтон откажется продавать их Анкаре.

Ранее американские сенаторы обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой отложить продажу Турции истребителей до одобрения Анкарой заявки на вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Представитель Эрдогана Ибрагим Калын предостерег США от увязывания продаж F-16 c принятием Швеции в НАТО.

Армия,Выборы в Москве,Ибрагим Калын,Хулуси Акар,Джозеф Байден,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий