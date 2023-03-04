В США признали шаткое положение ВСУ в Артемовске

«Украинские командиры говорят, что хотят продержаться как можно дольше, чтобы уменьшить силы противника, даже если в конечном итоге им не удастся удержать город. Однако, если вывод войск станет необходимым, смогут ли они успеть отступить с минимальными потерями?» — написал журналист одного из самых крупных СМИ США.