Стало известно о неполучении бойцами ВСУ «фронтовых» надбавок

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые служат в Херсонской области, не получают «фронтовых» надбавок в размере ста тысяч гривен (около 2,7 тысячи долларов). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Украинские военные, которые служат на правом берегу в Херсонской области (по сути — на линии фронта), не получают причитающуюся им "фронтовую" доплату в 100 000 гривен», — сказано в сообщении.

Как отмечается, украинское командование в январе не включило в зону боевых действий правобережье Днепра. Спустя месяц решение было скорректировано: несколько островов и плавней обозначили «боевыми территориями».