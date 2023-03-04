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24 минуты назад

Стало известно о неполучении бойцами ВСУ «фронтовых» надбавок

Lenta.ru

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые служат в Херсонской области, не получают «фронтовых» надбавок в размере ста тысяч гривен (около 2,7 тысячи долларов). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Стало известно о неполучении бойцами ВСУ «фронтовых» надбавок
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Украинские военные, которые служат на правом берегу в Херсонской области (по сути — на линии фронта), не получают причитающуюся им "фронтовую" доплату в 100 000 гривен», — сказано в сообщении.

Как отмечается, украинское командование в январе не включило в зону боевых действий правобережье Днепра. Спустя месяц решение было скорректировано: несколько островов и плавней обозначили «боевыми территориями».

ВСУ начали оборудовать новые укрепрайоны в районе Артемовска

Ранее стало известно, что большинству военнослужащих ВСУ, в том числе проходящим срочную службу, мобилизованным и кадровым военным, начиная с марта 2023 года, в несколько раз урежут зарплаты и лишат боевых выплат. По словам источника РИА Новости, в январе министр обороны Украины Алексей Резников подписал приказ об изменении порядка выплаты денежного довольствия бойцам армии республики.

Армия,Алексей Резников,
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